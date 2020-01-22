أرباح STC تسجل 32.4 مليون ريال ومكافأة المساهمين ريال واحد

2020-01-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت الإيرادات الموحدة لشركة STC بنسبة 4.64% خلال 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 54,376 مليون ريال.

كما ارتفع إجمالي الربح لفترة الاثني عشر شهرًا من العام 2019م بنسبة 6.35% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 32,407 مليون ريال فيما ارتفع الربح التشغيلي لنفس الفترة بنسبة 1.95% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 12,484 مليون ريال.

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وسوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 2,000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2019م، أي ما يعادل ريال واحد للسهم الواحد، ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وتعليقًا على هذه النتائج صرح المهندس ناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة STC، أن استراتيجية الشركة المشتملة على الاستثمار في مسارات جديدة ومتنوعة والأداء المميز من كافة قطاعات الشركة والشركات التابعة للمجموعة، مدعومةً بارتفاع عدد عملاء الجوال والألياف الضوئية وإيراد البيانات أدت إلى ارتفاع إيرادات الشركة السنوية بنسبة 4.6%. كما كان لبرامج تحسين الكفاءة التشغيلية دور في ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 7.3% للعام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقد قامت الشركة خلال الربع الرابع من عام 2019م بإطلاق السمة التجارية الجديدة الموحدة للشركة والشركات التابعة في السعودية والكويت والبحرين بالمواكبة مع التطور الذي تشهده المجموعة في مجال التحول الرقمي المتمثل في مسارات المدفوعات الرقمية والإعلام والترفيه، وانسجامًا مع الثورة الرقمية للبيانات والمتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. كما أن السمة الجديدة تسهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية لـ STC كأحد أغلى العلامات التجارية في الشرق الأوسط عن العام 2019م وفق مؤشر براند فاينانس بقيمة 26.6 مليار ريال (7.1 مليارات دولار)، إضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل 50 شركة رقمية على مستوى العالم في العام 2019م والأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب مجلة فوربس العالمية.

وتأكيدًا على التزام المجموعة بمواصلة الريادة، كشف تقرير (مقياس) الحكومي الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تحقيق STC لأعلى متوسط لسرعة تحميل الإنترنت المتنقل على مستوى المملكة، حيث بلغت 45.4 ميجابايت في الثانية وذلك نتيجة للاستثمار المستمر في البنية التحتية للشركة حيث تم تركيب أكثر من 2300 برج من أبراج الجيل الخامس خلال عام 2019م والتي سيكون لها أثر إيجابي على سرعات تحميل الإنترنت خلال الفترة القادمة. وعلى صعيد آخر، واصلت الشركة نشر شبكة الألياف البصرية في المملكة وذلك التزامًا منها بتحقيق المبادرات الرقمية في رؤية المملكة 2030، والتي تأتي كجزء من المبادرة الوطنية لنشر شبكة النطاق العريض (NBB) حيث ارتفع عدد عملاء خدمة الألياف البصرية (FTTH) بنسبة 23% في عام 2019م مقارنة بالعام السابق، وبلغ طول كابلات خدمة الألياف البصرية حوالي 217 ألف كيلو متر كما في نهاية عام 2019م.

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