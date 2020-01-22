شكرا لقرائتكم خبر عن كشف ‘‘محادثات سرية‘‘ عبر الواتس بين محمد ابن سلمان وثاني أغنى رجل في العالم.. شاهد ماورد فيها؟ (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، جزءا من رسالة موجهة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى جيف بيزوس، المدير التنفيذي لشركة أمازون وثاني أغنى رجل في العالم، عبر تطبيق واتساب، ضمن الكشف عن الاختراق الذي تعرض له هاتف بيزوس.

قد يهمك ايضاً:

العلماء يعلنون اقتراب ‘‘ساعة القيامة’’ الخميس القادم!.. وحرب نووية عالمية تطرق الأبواب (تفاصيل)



كشف ‘‘محادثات سرية‘‘ عبر الواتس بين محمد ابن سلمان وثاني أغنى رجل في العالم.. شاهد ماورد فيها؟ (صور)



أسرة سعودية تعيش وسط الذئاب.. وهكذا كانت النتيجة! (فيديو يحبس الأنفاس)



طبيب يتحرش بمريضة لبنانية تحت تأثير التخدير .. وفجأة حدث مالم يتوقعه !



شاهد : لحظة إلقاء القبض على حوثي في الحدود السعودية يدعي حيازته لـ”مفتاح الجنة”! (فيديو)



شيخ يضرب إسراء غريب في الجلسة الرابعة وشقيقها يدلي بشهادة ‘‘غريبة‘‘ أمام المحكمة



عاجل.. اغتيال قائد جديد في الحرس الثوري الإيراني قبل قليل .. شاهد من يكون؟



مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم‘‘ يصرخ: آآآه يا حنان



زوج يصطحب الشرطة بدولة عربية للقبض على زوجته أثناء ممارستها الرذيلة مع رجل آخر وعند وصولهم كانت المفاجأة الصادمة! (شاهد)



Advertisements

وأخيرًا.. الكشف عن آخر ما نطق به السلطان قابوس قبل وفاته.. وردة فعله عندما أخبره الطبيب أن حالته ميؤوس منها ‘‘أسرار مفاجئة وغريبة‘‘



وفاة مسؤول سعودي “فجأة” أمام زوجته وأولاده وهو في طريق عودته بعد أداء العمرة.. وهذا ما حدث في اللحظات الأخيرة!



إصابة بطل ‘‘ممالك النار‘‘ خالد النبوي وانهيار مفاجئ في حالته الصحية.. وهذا ما حدث (صورة)



أسد هائج يثير الفنانة اللبنانية ”نيكول سابا” فتنشر صورة جنسية صريحة وتعترف بكل جراءة: “نعم مارسنا وفعلناها” (شاهد)



الكوبرا تبتلع أفعى ضخمة وتنتهي بكارثة مرعبة.. شاهد ‘‘فيديو لأصحاب القلوب القوية فقط‘‘



ويظهر في الرسالة، قول ولي العهد السعودي لبيزوس: "كل ما تسمعه أو أخبرت به غير صحيح، وستعرف لاحقا، ما هي الحقيقة، ولا يوجد شيء ضدك أو ضد أمازون من جهتي أو من المملكة العربية السعودية".

ويعود تاريخ الرسالة إلى الـ 16 آذار/ فبراير 2019.

وكانت كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الاختراق الذي تعرض له رئيس شركة أمازون جيف بيزوس، عام 2018، تم من خلال رسالة أرسلها له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من هاتفه النقال الخاص.

وأضافت الصحيفة أن ابن سلمان كان يتبادل الرسائل مع جيف بيزوس، ثم تبين لاحقا أن إحدى الرسائل التي أرسلها كانت "فيروسا" لقرصنة جهاز بيزوس، بحسب معلومات حصرية حصلت الصحيفة عليها.

وقالت الصحيفة: "تلقى بيزوس، مالك صحيفة واشنطن بوست، رسالة واتساب من هاتف محمد بن سلمان، تضمنت ملف فيديو، تبين أنه فيروس لاختراق هاتف رجل الأعمال الأمريكي، ليتم تهكير عدد كبير من ملفاته في غضون ساعات قليلة".

وقالت الصحيفة إن الرجلين كانا يتبادلان رسائل "واتساب" بشكل ودي، وفي 1 أيار/ مايو من عام 2018، تم إرسال ملف يحتوي على فيروس، وفقا لمصادر تحدثت إلى الغارديان، بشرط عدم الكشف عن هويتها.