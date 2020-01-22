داعية سعودي يكشف من الذين ينطبق عليهم حديث الرويبضة

قال المستشار الشرعي، عبدالله بن سعد آل معيوف، إن مصطلح “الرويبضة” الوارد في حديث النبي محمد ينطبق على الصحويين والرجعيين، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة له على صفحته بتويتر، حيث قال: “حديث الرويبضة ينطبق على الصحويين والرجعيين، فهم التافهون الذين لا يملكون أي خلفية عن العلوم العقلية ولا الإنسانية، ولا أي قابلية للتجديد ولا يعرفون المصالح، إنّما حفظوا مذهباً قديماً ثم خرجوا يرددونه في الناس بلا بصيرة يزعمون أنّه العلم! ” .

وأضاف: ” فهل رأيتم أتفه منهم يتحدث في شأن العامة!”

والحديث ورد في عدد من كتب الحديث عن أبوهريرة، قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة”.