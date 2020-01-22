طلب تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه ، السماح من جمهوره على غيابه القسري بسبب المرض عن آخر أيام موسم الرياض ، ووعد بمواسم عامرة بالأفراح بحضور كل كتاب وممثلي وفناني مصر.
وكتب فجر اليوم الأربعاء على حسابه في “فيسبوك”: “مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام … بنرسم الآن موسمين في الـ 4 شهور القادمة إن شاء الله بتوجيهات سيدي ولي العهد “.
وأضاف آل الشيخ : ” للمسرح والفن والأوبرا المصرية نصيب معنا إن شاء الله … عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز أنسى حد … الكل ليه خطة عندنا … لو ظروفه تسمح طبعاً ” .
وتابع: ” كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدوا لفرص كتير عندنا إن شاء الله وربنا يديم المحبة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس السيسي”.
وأختتم رسالته قائلاً : “سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت للمواطنين خلال الأشهر القادمة: حتى لو الصحة مش تمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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