تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت للمواطنين خلال الأشهر القادمة: حتى لو الصحة مش تمام

طلب تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه ، السماح من جمهوره على غيابه القسري بسبب المرض عن آخر أيام موسم الرياض ، ووعد بمواسم عامرة بالأفراح بحضور كل كتاب وممثلي وفناني مصر.

وكتب فجر اليوم الأربعاء على حسابه في “فيسبوك”: “مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام … بنرسم الآن موسمين في الـ 4 شهور القادمة إن شاء الله بتوجيهات سيدي ولي العهد “.

وأضاف آل الشيخ : ” للمسرح والفن والأوبرا المصرية نصيب معنا إن شاء الله … عاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز أنسى حد … الكل ليه خطة عندنا … لو ظروفه تسمح طبعاً ” .

وتابع: ” كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدوا لفرص كتير عندنا إن شاء الله وربنا يديم المحبة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين وسيدي ولي العهد وفخامة الرئيس السيسي”.

وأختتم رسالته قائلاً : “سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم”.