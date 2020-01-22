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توصية بشأن عدم قبول المحاكم لطلبات تغيب الفتيات فوق سن 21

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كشفت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان أنها تقدمت بتوصية مع العضوة الأخرى موضي الخلف للمجلس وطالبت من خلالها وزارة العدل بالتوقف النهائي عن قبول بلاغ التغيب على من أتمت 21 سنة من العمر باعتبار 21 هو سن رشد المرأة بحسب التعديلات الحديثة في نظامي الأحوال ووثائق السفر.

وقالت الشعلان بحسب تغريدة لها بموقع تويتر”: أن استمرار وزارة العدل في قبول الدعاوى يشكل معارضة للأنظمة.
وتدرس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى التوصية التي تعتبر الأولى في تاريخ المجلس، وقد تطرقت بشكل مباشر إلى سن 21 عاماً، باعتبارها سن بلوغ المرأة رشدها، بعد الموافقة على تعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية.

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