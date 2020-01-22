

تونس 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

أصيب جنديّان اثنان اليوم، إثر انفجار لغم أرضي بمنطقة تلة السوايسية الواقعة وسط جبل مغيلة التابع لمحافظة سيدي بوزيد وسط تونس.

وأفاد مصدر أمني بالجهة، أن الانفجار وقع أثناء عبور مركبة عسكرية تقلهما، خلال عمليات تمشيط دورية.

يذكر أن منطقة تلة السوايسية توجد وسط جبل مغيلة داخل المنطقة العسكرية المغلقة.

// انتهى //

16:55ت م

0209





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة جنديّين في انفجار لغم أرضي في سيدي بوزيد بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.