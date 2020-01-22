السعودية اليوم / هيئة التخصصات الصحية تنظم ورشة عمل تعريفية بالأكاديمية الصحية



الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

نظمت الهيئة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الصحية الدكتور عبدالرحمن المعمر، أن الأكاديمية تخدم مشروع وبرنامج وطني مهم في توطين الوظائف الصحية وتحرص على ردم الفجوة الموجودة بين سوق العمل ومخرجات التعليم من خلال تأهيل شباب وشابات الوطن بالمهارات والمعلومات المناسبة ترضي أرباب العمل وتسد حاجة سوق العمل وتقلل من الاعتماد على الكفاءات من خارج المملكة.

ورحب خلال اللقاء بالحضور من القطاعات الصحية والتعليمية مؤكداً أهمية هذه الورشة في بحث كل ما من شأنه الارتقاء بعمل الأكاديمية الصحية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية في هيئة التخصصات الصحية الدكتور سامي السلمي، حرصنا من خلال الورشة على التعريف بالأكاديمية الصحية ودورها الوطني المهم في تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصحي من خلال برامج صممت خصيصاً لاحتياجات سوق العمل.

وأكد أن حضور القطاعات الصحية الحكومية والخاصة والقطاعات التعليمية والغرفة التجارية يمثل أهمية كبيرة للتعرف على نموذج عمل الأكاديمية وبرامجها والمشاركة في رسم تصور لمستقبل الأكاديمية، خصوصاً أن سوق العمل الصحي يتطور بشكل كبير ويحتاج إلى الكفاءات الخاصة بعدد من المجالات.

وشهدت ورشة العمل التعريفية تفاعل القطاعات المشاركة في وضع عدد من الأفكار والرؤى والتصورات لمواصلة الأكاديمية عطائها بما يعود بالنفع على الوطن.

// انتهى //

16:13ت م

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الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسنظمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم ، ورشة العمل تعريفية بالأكاديمية الصحية التي تعمل تحت مظلة الهيئة، بحضور القطاع الصحي الخاص والحكومي إلى جانب القطاع التعليمي والغرفة التجارية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الصحية الدكتور عبدالرحمن المعمر، أن الأكاديمية تخدم مشروع وبرنامج وطني مهم في توطين الوظائف الصحية وتحرص على ردم الفجوة الموجودة بين سوق العمل ومخرجات التعليم من خلال تأهيل شباب وشابات الوطن بالمهارات والمعلومات المناسبة ترضي أرباب العمل وتسد حاجة سوق العمل وتقلل من الاعتماد على الكفاءات من خارج المملكة.ورحب خلال اللقاء بالحضور من القطاعات الصحية والتعليمية مؤكداً أهمية هذه الورشة في بحث كل ما من شأنه الارتقاء بعمل الأكاديمية الصحية.من جهته، قال الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية في هيئة التخصصات الصحية الدكتور سامي السلمي، حرصنا من خلال الورشة على التعريف بالأكاديمية الصحية ودورها الوطني المهم في تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصحي من خلال برامج صممت خصيصاً لاحتياجات سوق العمل.وأكد أن حضور القطاعات الصحية الحكومية والخاصة والقطاعات التعليمية والغرفة التجارية يمثل أهمية كبيرة للتعرف على نموذج عمل الأكاديمية وبرامجها والمشاركة في رسم تصور لمستقبل الأكاديمية، خصوصاً أن سوق العمل الصحي يتطور بشكل كبير ويحتاج إلى الكفاءات الخاصة بعدد من المجالات.وشهدت ورشة العمل التعريفية تفاعل القطاعات المشاركة في وضع عدد من الأفكار والرؤى والتصورات لمواصلة الأكاديمية عطائها بما يعود بالنفع على الوطن.// انتهى //16:13ت م0192

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.