السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يتسلم تقرير هيئة الأمر بالمعروف لموسم الحج 1440



الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري ، وعددًا من مسؤولي الفرع الذين قدموا لسموه تقريرًا عن موسم الحج لعام 1440هـ .

واستعرض العسيري مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفي المدينة المنورة لتقديم واجبها الشرعي بالحكمة والموعظة الحسنة لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم وزيادة الاعتماد على التوعية بالوسائل الرقمية الإلكترونية ليؤدوا نسكهم بالطريقة الشرعية الصحيحة تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة، وتكاملًا مع رؤية المملكة 2030 بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في العناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.

وثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن جهود منسوبي الهيئة ومشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

// انتهى //

15:59ت م

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