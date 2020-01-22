

الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مواطِنَينْ، في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بالتحايل على الأشخاص من خلال الترويج لبيع أوراق قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي تقارب المليون دولار.

وأفاد المتحدث بأنه تم القبض عليهما، في كمينٍ محكم، وتم إيقافهما واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما .

//للصحف// // انتهى //

15:53ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض تقبض على شخصين روّجا لبيع أوراق قابلة للتزييف من فئة الدولار الأمريكي //للصحف// لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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