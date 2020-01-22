السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يتفقد محافظة المزاحمية



المزاحمية 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم, بزيارة تفقدية إلى محافظة المزاحمية ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ المزاحمية سعود بن عبدالله بن معمر، وموظفو المحافظة.

والتقى سمو أمير منطقة الرياض فور وصوله برؤساء المحاكم والقضاة والمشايخ ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة الذين رحبوا بزيارة سموه الميمونة.

بعد ذلك ترأس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة, بحضور مديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة .

وجرى مناقشة جداول الأعمال المعدة مسبقًا التي تتضمن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها، حيث استمع سموه من أعضاء المجالس المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، وقد اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

وأكد سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن زيارته لمحافظة المزاحمية تهدف إلى الالتقاء بأهالي المحافظة والتواجد معهم في مواقعهم والاستماع لمطالبهم، مشيرا إلى أن ذلك ضمن مسؤوليات أمراء المناطق.

ولفت الأمير فيصل بن بندر النظر إلى أن اجتماعه بالمجلس البلدي والمحلي بحث العديد من الموضوعات التي تلامس متطلبات أهالي المحافظة وذلك لحل وتلافي قصور بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمنى سموه أن يوفق والمسؤولين لتحقيق القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في إبراز دور الحكومة والدولة تجاه أبناءها ومواطنيها في كل جزء من المملكة .

عقب ذلك توجه الأمير فيصل بن بندر إلى احتفال الأهالي وتناول سموه طعام الغداء المعد بهذه المناسبة .

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15:45ت م

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