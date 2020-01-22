السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية غانا



جدة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمقر الوزارة في جدة اليوم، رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية غانا الشيخ إبراهيم كودجو كوواي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والإطمئنان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية غانا بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية غانا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من غانا وتلبية جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

في المقابل عبر رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية غانا عن سعادته بلقاء المسؤولين في وزارة الحج والعمرة ومناقشه عدد من الموضوعات المتعلقة بححاج جمهورية غانا، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير

// انتهى //

15:28ت م

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جدة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمقر الوزارة في جدة اليوم، رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية غانا الشيخ إبراهيم كودجو كوواي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والإطمئنان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية غانا بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية غانا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من غانا وتلبية جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.في المقابل عبر رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية غانا عن سعادته بلقاء المسؤولين في وزارة الحج والعمرة ومناقشه عدد من الموضوعات المتعلقة بححاج جمهورية غانا، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الجهود الجبارة لخدمة الأمة الإسلامية.// انتهى //15:28ت م0164

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