السعودية اليوم / أمانة حائل تنفذ جولات رقابية نسائية على المنشآت النسائية



حائل 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة حائل سلسلة الحملات الرقابية التفتيشية على المحلات التي تعنى بالصحة العامة، حيث قامت الرقابة النسائية ببلدية وسط المدينة بجولات رقابية على 155 من المنشآت النسائية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تصحيح العديد من الملاحظات بالإضافة لضبط عدد من المخالفات على بعض تلك المنشآت.

وأوضح رئيس بلدية وسط المدينة متعب بن فهد العنزي أن فرق الرقابة النسائية ببلدية وسط المدينة قامت بجولات تفتيشية بهدف التأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة المنشآت في زيارات يومية مستمرة لتلافي الملاحظات المخالفة للأنظمة مؤكداً أنه تم ضبط عدد من المخالفات في بعض المنشآت منها وجود مواد تجميل منتهية الصلاحية ووجود مواد مجهولة المصدر تم مصادرتها وأتلافها إضافة إلى تدني مستوى النظافة في بعض المواقع وعدم وجود شهادات صحية ورخص للعاملات فيها.

وأضاف العنزي أن ما تقوم به فرق الرقابة الصحية ببلدية وسط المدينة يهدف إلى إحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة بجميع أنواعها وتصنيفاتها فيما يتعلق بالصحة العامة مؤكداً أنه سيتم تطبيق النظام وفرض الغرامات على هذه المحلات بحسب لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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15:11ت م

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