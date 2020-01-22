السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يستقبل مساعد وزير داخلية تايلند



جدة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمقر الوزارة في جدة اليوم، مساعد وزير الداخلية ممثل لجنة دعم شؤون الحج بمملكة تايلند اللواء نادهابيت سانيد وونغ، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج مملكة تايلند بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، ومساعد وزير الداخلية ممثل لجنة دعم شؤون الحج اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج من تايلند وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه عبر مساعد وزير الداخلية ممثل لجنة دعم شؤون الحج بمملكة تايلند عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللمسؤولين في منظومة الحج على ما يقدمونه للحجاج التايلنديين من رعاية واهتمام، وقال: الجميع يلمس التطور الكبير في الخدمات المقدمة للحجاج القادمين لأداء فريضة الحج من جميع أنحاء العالم.

// انتهى //

15:10ت م

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