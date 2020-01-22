السعودية اليوم / جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير



نجران 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

بدأت جامعة نجران أمس، استقبال طلبات التسجيل في عدد من برامج الماجستير، ويستمر التسجيل لمدة عشرة أيام.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح عسيري, أن القبول خُصص في برامج الماجستير بالتربية الخاصة في "مسارات صعوبات التعلم، المناهج وطرق التدريس، الحديث وعلومه، الفقه للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات ورياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات فقط، وبرنامج " فيزياء المواد المتقدمة" للبنين فقط.

وأفاد أن التسجيل سيكون متاحًا عبر الرابط الإلكتروني: https://edugate.nu.edu.sa، داعيًا المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.

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15:08ت م

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