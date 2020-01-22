شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بشخصين روّجا "دولارات مزيفة " في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

القت شرطة الرياض القبض على شخصين روّجا لبيع أوراق قابلة للتزييف من فئة الدولار الأمريكي .

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال؛ أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مواطِنَينْ، في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بالتحايل على الأشخاص من خلال الترويج لبيع أوراق قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي تقارب المليون دولار.

وأفاد المتحدث بأنه تم القبض عليهما، في كمينٍ محكم، وتم إيقافهما واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما .