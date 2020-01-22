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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 34.45 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو يغلق عند 34.45 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أغلق سهم أرامكو اليوم منخفضًا 0.10 ريال أو ما يعادي 0.22% لينهي تعاملات الثلاثاء عند 34.45 ريال.
وكان سعر سهم أرامكو عند الإغلاق السابق في نهاية جلسة الأمس 34.55 ريال، لكنه افتتح تداولات اليوم عند 34.45 ريال.
وخلال جلسة اليوم سجل السعر الأعلى لسهم أرامكو 34.50 ريال، بينما كان السعر الأدنى 34.35 ريال، لكن السهم استعاد عافيته قبل الإغلاق.
وبلغ عدد الصفقات 7,114 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقات 722 سهمًا، وبلغ إجمالي الكمية المتداولة 5,136,985 سهمًا بقيمة 176,926,200.05 ريالًا.
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