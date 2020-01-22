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2020-01-22 جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير متابعات الخليج 365 - واس بدأت جامعة نجران أمس، استقبال طلبات التسجيل في عدد من برامج الماجستير، ويستمر التسجيل لمدة عشرة أيام.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد بن مفرح عسيري, أن القبول خُصص في برامج الماجستير بالتربية الخاصة في “مسارات صعوبات التعلم، المناهج وطرق التدريس، الحديث وعلومه، الفقه للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات ورياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقي للبنات فقط، وبرنامج ” فيزياء المواد المتقدمة” للبنين فقط.

وأفاد أن التسجيل سيكون متاحًا عبر الرابط الإلكتروني: (هنا)، داعيًا المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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