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الملك سلمان يأمر بتعيين سبعة قضاة في ديوان المظالم

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2020-01-22

الملك سلمان يأمر بتعيين سبعة قضاة في ديوان المظالم

على مختلف الدرجات القضائية

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين سبعة قضاة بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وقال معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية خمسة قضاة من درجة (رئيس محكمة/أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية قاضٍ من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب).
وأكد معاليه بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم , حرص القيادة الرشيدة على دعم مرفق القضاء الإداري، وإرساء مبادئ العدالة والإنصاف ورد المظالم، والمحافظة على الحقوق أيًا كان شكلها ونوعها، ودليل ذلك هذه الأوامر الملكية الكريمة التي تأتي لدعم الجهاز القضائي بديوان المظالم وظيفيًا بما ينعكس على كفاءته، وجودة أعماله، بدعم كريم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله–.

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