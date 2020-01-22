السعودية | وزارة المالية تعلن إتمام تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة المالية تعلن إتمام تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 5 مليارات دولار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:31 صباحًا, 22 يناير 2020 م المناطق _ الرياض أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار، وقد بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.75 مليار ريال سعودي) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2027م، و 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.68 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2032م، و 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات 35 سنة استحقاق العام 2055م.

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