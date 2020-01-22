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2020-01-22 المدني يطلق صافرات الإنذار التجريبية في الدمام بهدف التأكد من جاهزية النظام متابعات الخليج 365 - واس تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وذلك للتأكد من جاهزية النظام.

وأوضحت المديرية أنه سيتم لاحقاً إجراء التجربة على باقي صافرات الإنذار في مدن ومحافظات المنطقة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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