أكثر من 300 ألف مسافر غادروا منفذ الرقعي خلال الإجازة

2020-01-22

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن

قال المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي: إن مجموع العابرين لجوازات منفذ الرقعي خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ للفترة من 8 / 5 / 1441 وحتى ‪23 / 5‬ / 1441هـ بلغ 348622 مسافراً وبمعدل متوسط يومي بلغ 23241 مسافراً.

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وأضاف العتيبي، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أنه بلغ مجموع العابرين لجوازات منفذ الرقعي 348622 مسافراً، وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي، حيث تميز العمل خلال الفترة بالسلاسة رغم كثافة العابرين عبر المنافذ.

وأكد أن هذا يأتي بسبب توجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ودعم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ومتابعة مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد إبراهيم بن محمد السويلمي.

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