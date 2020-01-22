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سعود الطبية للأهالي: احذروا لهو الأطفال مع الرضع
بعد حادثة دخول جسم غريب لرئة طفل
متابعات الخليج 365 - الرياض
نوهت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال على أهمية انتباه الأهالي للرضع من أبنائهم؛ ممن هم أكبر منهم سنًا بقليل، والذي يحدث بدافع اللهو، حيث سجلت أقسام الطوارئ العديد من المآسي نظير تلك الأحداث.
جاء ذلك على لسان استشاري الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال د.موسى الخرمي، منوهًا بأن المدينة استقبلت مؤخرًا حادثة دخول جسم غريب لرئة طفل يبلغ عمره دون الـ ٣٥ يومًا، بواسطة أخته الكبرى والتي تبلغ من العمر ثلاث سنوات.
وأشار الخرمي إلى أن فريقاً طبياً متخصصاً نجح في استخراج “مشبك” من رئة الطفل بمشاركة استشاري جراحة الصدر محمد إسحاق، مفيدًا بأن الطفل خرج من المستشفى بحالة صحية جيدة.
يذكر أن طوارئ الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية أنقذت العديد من حالات الابتلاع كان آخرها استخراج بطارية من مريء طفل يبلغ 3 أعوام.
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