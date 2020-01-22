- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم إرم ذات العماد.. وثائقي يثبت بالأدلة والبراهين موطن قوم عاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إرم ذات العماد.. وثائقي يثبت بالأدلة والبراهين موطن قوم عاد
فيلم يستدل بالعلم ويستبصر بالقرآن
متابعات الخليج 365 - الرياض
في رحلة توثيقية مدعّمة بالعلم ومستبصرة بآيات القرآن الكريم، يروي عيد اليحيى تفاصيل غير مكتشفة عن مدينة غافية في صحراء الربع الخالي ضمن الفيلم الوثائقي “إرم ذات العماد” على MBC1.
وبعدما قام مجموعة من الباحثين والعلماء برحلات سعياً لإيجاد الدلائل والبراهين المادية التي تثبت موقع هذه المدينة، وضع الباحث عيد اليحيى، وهو الإنتروبولوجي في جغرافية الجزيرة العربية وتاريخها وآثارها، وابن المملكة قدميه على أول الطريق في رحلة العلم والتاريخ.
وقرّر اليحيى أن يصول ويجول في الجزيرة العربية، عابراً الربع الخالي بشرقه وغربه، شماله وجنوبه، مستكشفاً المناطق المتوارية خلف في للرمال، ومستبصراً بآيات القرآن الكريم، ليثبت بالأدلة والبراهين المادية الأثرية والانتروبولوجية الموطن الحقيقي لقوم عاد.
يُعرض الفيلم الوثائقي “إرم ذات العماد” على MBC1، الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إرم ذات العماد.. وثائقي يثبت بالأدلة والبراهين موطن قوم عاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.