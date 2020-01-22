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شكرا لقرائتكم إتمام تسعير الطرح السادس من سندات المملكة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إتمام تسعير الطرح السادس من سندات المملكة الدولية
وصل مجموع طلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار.
وبلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.75 مليار ريال) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2027م، و 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.68 مليار ريال) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2032م، و2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات 35 سنة استحقاق العام 2055م.
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