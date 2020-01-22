الارشيف / اخبار السعوديه

إتمام تسعير الطرح السادس من سندات المملكة الدولية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم إتمام تسعير الطرح السادس من سندات المملكة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-22

إتمام تسعير الطرح السادس من سندات المملكة الدولية

وصل مجموع طلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.

Advertisements

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار.

وبلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.75 مليار ريال) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2027م، و 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.68 مليار ريال) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2032م، و2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات 35 سنة استحقاق العام 2055م.

تابعنا على 00b0c9961c.jpg تواصل معنا على1bfd48e6f1.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتمام تسعير الطرح السادس من سندات المملكة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا