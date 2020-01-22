إتمام تسعير الطرح السادس من سندات المملكة الدولية

2020-01-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.

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ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار أمريكي وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار.

وبلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.75مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.75 مليار ريال) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2027م، و 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.68 مليار ريال) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2032م، و2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات 35 سنة استحقاق العام 2055م.

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