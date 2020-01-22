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المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة سانماتنجا شمال بوركينا فاسو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة سانماتنجا شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات من القتلى. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مجددة موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.



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