شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الدمام
تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وذلك للتأكد من جاهزية النظام.
وأوضحت المديرية أنه ستجرى لاحقا التجربة على باقي صافرات الإنذار في مدن ومحافظات المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يطلق اليوم صافرات الإنذار التجريبية في مدينة الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.