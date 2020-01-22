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الدفاع المدني يطلق اليوم صافرات الإنذار التجريبية في مدينة الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الدمام

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وذلك للتأكد من جاهزية النظام.

وأوضحت المديرية أنه ستجرى لاحقا التجربة على باقي صافرات الإنذار في مدن ومحافظات المنطقة.