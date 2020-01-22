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برنامج "مسك القدية" التدريبي يستقبل الدفعة الثانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

بدأ برنامج "مسك القدية" للتدريب التعاوني في دورته الثانية باستقبال 16 متدربا هذا الأسبوع في مكاتب شركة القدية للاستثمار، برنامج التدريب يقدم بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية".

طور البرنامج من قبل "مسك الخيرية" وشركة القدية للاستثمار لخلق قوى عاملة سعودية في المستقبل، تساعد على سد الفجوة الحالية بين التعليم والتوظيف، وبناء على نجاح برنامج التدريب في دورته الأولى العام الماضي، سيستمر البرنامج في دورته الثانية لمدة 28 أسبوعا، تنتهي بمنح المتخرجين وظيفة بدوام كامل في القدية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر، "نلتزم بتدريب قادة الغد في السعودية عبر تقديم المنح الدراسية والتدريب الذي سيفتح لهم مسارات مهنية جديدة"، وأضاف "تدريب المواهب الشابة جزء أساسي من خطتنا لتوظيف 25,000 شخص بحلول 2030، وسنستفيد من الاستماع للأفكار الجديدة التي يجلبها السعوديون الشباب".

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خلال الأشهر السبعة المقبلة سيرافق كل متدرب مدير تنفيذي من القدية لمساعدته في المهام اليومية، وليتعلم أثناء ذلك مهارات جديدة تمكنه من الحصول على خبرة عملية قيمة، كما سيشمل التدريب برامج ودورات تدريب محترفة، بالإضافة إلى زيارة لشركات رائدة في الصناعة في الرياض مثل سامسونج.

وسيتنافس المتدربون في تطوير مشاريع لفرصة للفوز برحلة نهاية الأسبوع للخارج للمتدرب مع أسرته، لاختبار مدى إبداعهم ومهاراتهم العملية، كما سيخوض كل متدرب تحديا فرديا تقدم فيه حلول لتحدي يواجه مشروع القدية، وتقديم أفكاره للجنة حكام من مسك والقدية.

وعلقت المتدربة حصة القاسم على هذه الفرصة، "أنا متحمسة جدا لحصولي على فرصة العمل في أحد أكبر المشاريع في السعودية التي تمثل رؤية 2030". أما خالد الضويان فيرى أن القدية تساعد الشباب السعودي لينجز دوره في بناء الوطن، ويكون جزءا من الرؤية، وقال "لدينا فرصة للمشاركة في تطوير قطاع الترفيه هنا في بلدنا".

برنامج "مسك القدية" هو أحد المبادرات تطوير وتوظيف الشباب لدعم مشروع القدية، العاصمة الجديدة للرياضة والترفيه والفنون، والتي ستخلق فرص عمل جديدة في قطاع جديد وتوفر له العمالة الماهرة.