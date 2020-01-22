حساب خارجية قبرص على “تويتر” يوجِّه الشكر للمملكة.. لماذا؟

وجَّه حساب وزارة الخارجية لجمهورية قبرص الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها القضية القبرصية، وسيادتها على كامل أراضيها، وحرصها على الأمن والاستقرار في تلك الدولة. وكتب الحساب الرسمي لوزارة الخارجية القبرصية على “تويتر” مشاركًا رابطًا لبيان مجلس الوزراء السعودي: “ممتنون لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية للتعبير بوضوح عن دعمه الكامل لسيادة قبرص في ضوء التطورات الحالية في شرق المتوسط”.

وكان وزير الإعلام تركي الشبانة قد أكد في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء استعرض عددًا من التقارير حول آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشددًا على أن السعودية تتابع باهتمام كبير التطورات الحالية في منطقة شرق المتوسط، وتعبِّر عن حرصها على الأمن والاستقرار هناك، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها. وكرر مجلس الوزراء دعوة السعودية جميع الأطراف للالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الاستقرار والسلام والأمن الدوليَّيْن في هذه المنطقة.