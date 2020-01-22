مستشار اقتصادي يكشف توقعاته لتحرك سهم أرامكو حتى العام 2021: من يفوته شراء السهم في الأسعار الحالية سوف يندم– فيديو

توقع مدير مركز زاد للاستشارات ، حسين الرقيب ، أن يواصل سهم أرامكو السعودية الصعود على المدى المستقبلي، بما يزيد على تقييمات بنوك الاستثمار العالمية، التي قيمت السهم عند 37 ريالاً.

وقال الرقيب بحسب العربية نت إن “سهم أرامكو سيرتفع عاجلا أم آجلا ومن يفوته شراء السهم في الأسعار الحالية سوف يندم، في المستقبل”، ناصحاً بالاطلاع على التقييم الشامل وفق التقرير الذي أصدرته شركة الراجحي المالية أخيراً حول سهم أرامكو”.

وأضاف أن تقرير الراجحي المالية “يعطي عبر 67 صفحة نظرة مستقبيلة لسنتين أو ثلاث سنوات، ويضع تصورا واضحا للمستثمر عن المستقبل المقبل لسهم أرامكو”.

كما توقع الرقيب أن يصل سهم أرامكو إلى سعر 40 ريالاً خلال السنة المقبلة أو اللاحقة لها.

وأشار إلى “استفادة جميع البنوك من طرح أرامكو ومن الإقراض السكني العالي جداً”، ملاحظاً أن البنوك “تؤجل المخصصات للربع الأخير وحتى شهر ديسمبر وهذا سوف يؤثر على الأرباح”.