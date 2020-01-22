طبيبة تجميل شهيرة تستقطب الزبائن بسرية لمنزلها في جدة بطريقة غير نظامية برغم منعها من مزاولة المهنة !

كشفت مصادر عن عودة طبيبة تجميل شهيرة من جنسية عربية لمزاولة المهنة بطريقة غير نظامية وبسرية داخل منزلها بجدة ، وذلك بالرغم من ارتكابها عدة مخالفات كما تم التبليغ عن هروبها. وكشفت مصادر أن الطبيبة، مخالفة لنظام مزاولة المهنة وتم إلغاء ترخيصها من وزارة الصحة وإيقافها عن العمل ، كما تم القبض عليها عدة مرات والتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر وفقًا لصحيفة “المرصد”، إلى أن الطبيبة مازالت تعمل حتى الآن دون اتخاذ الإجراء النظامي بحقها ، بالرغم من عملها في مهنة غير مهنتها، وتستخدم أدوية ومواد تضر بصحة المرضى . جدير بالذكر أن الطبيبة كانت تعمل في عيادة تجميل “تحتفظ المرصد باسمها” ، ولكنها استغلت عملها وقامت باستقطاب الزبائن وممارسة طب التجميل بمنزلها ، كما أنها تنشر يومياً عبر حسابها بـ “سناب شات” مقاطع لغرض الدعاية .