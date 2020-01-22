“ساما”: يحق للعميل تقديم شكوى حال تضمن سجله الائتماني معلومات خاطئة

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أنه يحق للعميل التقدم بشكوى لها في حال كان هناك معلومات خاطئة في سجله الائتماني.
وأوضحت أنه في حال كان هناك معلومات خاطئة أو كان السجل غير مكتمل فيحق للعميل رفع اعتراض لدى شركة المعلومات الائتمانية، وفي حال لم يُصحح السجل، فإنه يحق للعميل تقديم شكوى إلى مؤسسة النقد عبر بوابة “ساما تهتم”.
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