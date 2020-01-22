محطات وقود متحركة لخدمة العملاء.. هنا التفاصيل

انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تسعى إلى زيادة مستوى الرفاهية للمواطن وزيادة مستوى جودة الحياة في المملكة، فقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار اشتراطات مراكز الخدمة التي تضمنت المحطات المتحركة (MOBILE) فئة (د) لغرض التسهيل على مستفيد الخدمة بإيصال خدمة الوقود الذي يرغب به دون الحاجة للوصول لمحطة الوقود أو لقطع مسافات طويلة لتعبئة المركبة بالوقود. وتضمنت الاشتراطات الجديدة أن تكون أماكن وقوف محطات الوقود المتحركة فئة (د) داخل محطات الوقود للفئتين (أ، ب) ولا يسمح بوقوفها أسفل المباني أو مواقف السيارات المغطاة أو الشوارع والطرق الرئيسية، إضافة إلى أنه لا يسمح بخروج المركبات المتحركة في أوقات سير المواكب الرسمية وساعات الذروة الصباحية والمسائية.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المواد والتجهيزات في المركبات المتحركة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، وأن تكون متوافقة مع متطلبات واشتراطات الدفاع المدني للسلامة والوقاية من الحرائق. جاء ذلك في تصريحمن إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية بحسب “صحيفة سبق”.