السعودية اليوم / تعليم شرورة يطلق برنامج تطوير تدريس القرآن الكريم



نجران 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة شرورة أمس، برنامج تطوير تدريس القرآن الكريم، بحضور مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا، وذلك بمقر الإدارة بالمحافظة.

ويستهدف البرنامج الوزاري الذي يستمر على مدى 21 أسبوعاً بواقع يوم واحد في الأسبوع تطوير أداء ومهارات معلمي مادة القرآن الكريم في التأسيس والتطوير وتحسين إدارة الصف بحصة القرآن وتحسين مستوى التلاوة.

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10:43ت م

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