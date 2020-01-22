السعودية اليوم / جمعية "ليث للإنقاذ والإغاثة" بنجران تعقد اجتماعها الأول



نجران 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

ناقشت أعضاء " جمعية ليث للإنقاذ والإغاثة " بنجران خلال اجتماعهم الأول يوم أمس البرامج والفعاليات المنفذة ،كذلك آلية الاستعداد للقيام بأعمال الجمعية الرئيسية في تقديم العون لأفراد المجتمع.

وجرى خلال الاجتماع إعادة توزيع الأعضاء على الأقسام التي تتناسب مع قدراتهم وخبراتهم المدونة في سجلات الجمعية مسبقاً، إلى جانب تكريم المتميزين في أداء مهامهم ضمن أنشطة الجمعية التطوعية.

وثمن مجلس إدارة الجمعية، للأعضاء حضورهم وتفاعلهم مع العمل التطوعي من خلال ما قدموه من جهود في تنظيم العديد من الفعاليات في المنطقة, ومساندة القطاعات الوطنية المختلفة في تقديم المساعدات الإنسانية لطالبي الاستغاثة والنجدة بالجمعية سواء بلاغ رسمي أو الاتصال على رقم طوارئ الجمعية.

// انتهى //

10:28ت م

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