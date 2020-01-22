السعودية اليوم / أكثر من 840 مقلعا عن التدخين في عسير



الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

أسهمت بفضل الله الطواقم الصحية في عيادات مكافحة التدخين الطبية بمستشفيات ومراكز الرعاية بصحة عسير من تمكين 841 مدخناً من الإقلاع عن التدخين من أصل 1279 تم تسجيلهم في برنامج عيادات مكافحة التدخين بالمرافق الصحية خلال عام 2019 م .

وأبانت صحة عسير أن العيادة المتنقلة قامت بزيارة عدة منشآت حكومية وأسهمت ولله الحمد في تسجيل 33 مراجعا وإقلاع 7 أشخاص عن التدخين.

// انتهى //

10:07ت م

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