السعودية اليوم / نجاح زراعة 40 غرسة إلكترونية لقوقعة الأذن بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة



مكة المكرمة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

حقق مركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، إنجازاً مميزاً تمثل في زراعة 40 غرسة إلكترونية لقوقعة الأذنين بوقت واحد، مما جعل هناك أملاً للمرضى اللذين يعانون من ضعف شديد أو فقدان لحاسة السمع.

ويتم إجراء عملية زراعة الغرسة الإلكترونية للقوقعة بالجهتين لحالات مختارة للأطفال بالتعاون مع مستشفى الولادة الأطفال بمكة المكرمة، والذين يعانون من فقدان تام لحاسة السمع أو ضعف شديد منذ الولادة .

وتقوم وظيفة غرسة الأذن الداخلية والتي هي عبارة عن جهاز طبي عالي التقنية مصمم لتجاوز الأجزاء المعطلة من الأذن الداخلية، وإرسال إشارات كهربائية محفزة مباشرة إلى العصب السمعي، لينقلها هذا الأخير إلى الدماغ الذي يفسرها كإشارات صوتية.

وتقدم هذه الخدمة من قبل فريق طبي متكامل من قسم جراحة الأذن والمعينات السمعية والذين تمكنوا من إجراء 40 عملية زراعة غرسة إلكترونية مع توفير التأهيل اللازم للمرضى لما بعد نجاح العملية.

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