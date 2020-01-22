السعودية اليوم / السلطات الفلبينية تُمهل السكان 24 ساعة لمغادرة منازلهم بالقرب من البركان "تال"



مانيلا 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

منحت السُلطات الفلبينية السكان الذين يرفضون مغادرة منازلهم بالقرب من بركان "تال" الثائر، مهلة 24 ساعة تبدأ من اليوم لمغادرة المنازل الواقعة بالمناطق عالية الخطورة.

وحذرت السلطات من أن أولئك الذين يتجاهلون نصيحة الإجلاء لا ينبغي أن يتوقعوا مساعدة من السُلطات إذا واجهوا ثورانًا بركانيًا خطيرًا.

وفر أكثر من 235 ألف شخص من منازلهم حول البركان في إقليم باتانجاس جنوبي مانيلا منذ 12 يناير عندما قذف الجبل البركاني الواقع في منتصف بحيرة بالرماد والبخار والحمم.

لكن العديد من السكان النازحين كانوا يعودون إلى ممتلكاتهم كل يوم لتفقدها، بينما اختار آخرون البقاء فيها حيث بدا أن البركان قد هدأ.

وأبقى المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل على حالة التأهب في بركان "تال" عند المستوى الرابع، وهو ثاني أعلى مستوى، محذرًا من إمكانية حدوث ثوران بركاني خطير.

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