السعودية اليوم / المجمع القرآني بالباحة يفتح التسجيل بدورات تحفيظ القرآن الكريم



الباحة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

بدأ اليوم فتح باب القبول والتسجيل بالدورة القرآنية الشاملة بالمجمع القرآني بالباحة بإشراف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة.

وأوضحت الجمعية أن الدورة ستنطلق يوم الأحد القادم بجامع الملك فهد بمدينة الباحة, مشيرة إلى أن التسجيل مفتوح لطلاب المدراس في جميع المراحل.

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09:53ت م

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