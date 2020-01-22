السعودية اليوم / تعليم مكة يطلق 134 برنامجاً للنشاط الطلابي



مكة المكرمة 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة نشاط الطلاب 134 برنامجاً للنشاط الطلابي يستهدف 184.723 طالباً في 646 مدرسةً، ضمن الخطة الزمنية لبرامج الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، التي تم تعميمها مبكراً على جميع مكاتب التعليم والمدارس للبنين بتعليم مكة المكرمة لتفعيل ساعة النشاط، وتشكيلات المجالس والتكليفات لرائد النشاط ومشرفي المجالات المتنوعة.

وتهدف البرامج للارتقاء بجودة التعليم، وبناء شخصية الطلاب ورعايتهم، وتطوير المشاركة المجتمعية بين المؤسسة التعليمية بمستوياتها المختلفة ومكونات المجتمع، فيما تنوعت تلك البرامج بين أسابيع ومناسبات عالمية، والتطوع والمبادرات فضلاً عن عددٍ من البرامج التي تنعكس إيجاباً على الطلاب سواءً ما كان منها على مستوى المدارس والمكاتب التعليمية والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أو ما كان منها على مستوى الوزارة وتمثيل المملكة دولياً.

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09:47ت م

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