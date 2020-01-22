شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكاوى المبتعثين.. فريق مكلف لحصر مشكلات «سفير٢» والان نبدء بالتفاصيل

بناءً على توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ رأس نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي فريق الوزارة المكلف لمتابعة تحسين الإجراءات التقنية لبرنامج "سفير ٢"، أمس الثلاثاء، في الملحقية الثقافية السعودية بأمريكا.

ووقف د.المرزوقي والفريق المختص على احتياجات الطلبة المبتعثين الإدارية والإجرائية والتقنية، حيث قام الفريق المكلف بحصر جميع المشكلات التي تواجه الطلبة ووضع الحلول العاجلة لها، إضافة إلى تحديد جوانب القصور والأسباب الفنية لتأخير بعض الطلبات وعدم إنجازها.

ويضم فريق العمل الدكتورة لينا الطعيمي وكيل الابتعاث بالوزارة، وعددا من التقنيين والفنيين المتخصصين في المعالجة والبرمجيات التقنية.

وسيلتقي الفريق المكلف بالمبتعثين اليوم؛ لمناقشة الصعوبات التي تواجههم في البرنامج.