شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم «جيولوجي» سعودي - روسي والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا الاتحادية، ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «14/‏‏ 3» وتاريخ 16-3/‏‏-1441هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.

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