شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون علمي وتقني مع إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إسبانيا، ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم «25 / 5» وتاريخ 29 / 3 / 1441هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

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