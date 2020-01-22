أول وزيرة دفاع عربية.. من هي زينة عكر عدرا؟

2020-01-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسن دياب، مساء أمس الثلاثاء، الحكومة الجديدة، والمكونة من 20 حقيبة وزارية، جاء من ضمنها اسم زينة عكر عدرا، والتي عُينت في منصبي نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، لتصبح أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي.

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وتولت عكر هذا المنصب الكبير بالرغم من أن اسمها لم يكن معروفاً على الساحة السياسية اللبنانية، حتى أن اللبنانيين لا يعرفون سوى معلومات شحيحة عنها، قاموا بتداولها وتتمثل في:

زينة عكر عدرا، لبنانية من أسرة مسيحية أرثوذوكسية.

حصلت على البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق / الإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية .

متزوجة من رجل أعمال لبناني شهير، يدعى جواد عدرا ، وهو مدير عام الشركة الدولية للمعلومات، والتي تعد واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.

لديها أكثر من 20 عاماً من الخبرة العملية والإدارية والبحثية.

شريكة ومديرة تنفيذية لمؤسسة المعلومات الدولية، وقادت خلال عملها بها جمع قواعد البيانات وتحليلها لمشاريع العالم العربي والشرق الأدنى في مجالات الصحة والتعليم والزراعة، والبنية التحتية، والدراسات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

مؤسسة ومديرة برنامج جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية “INMA” ، وهي منظمة غير حكومية غير هادفة للربح.

شاركت في العديد من المعارض السياحية والزراعية في لبنان والخارج ، ومنها معرض نيويورك للأغذية الفاخرة.

واحدة من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وصهره جبران باسيل.

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