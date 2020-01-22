تطبيق TickTick لإدارة المهام اليومية وفرق العمل عبر الهواتف الذكية

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لا شك أن اختيار التطبيق المناسب لترتيب المهام اليومية أمر مهم، حيث لا توجد دائما ساعات كافية في اليوم لإنجاز كل شيء بغض النظر عن طبيعة العمل أو المهنة، ونتيجة لذلك غالبا ما يشعر المستخدمون أنهم يقضون كثيرا من الوقت في إنجاز القليل من العمل، لذا يجب عليهم إدارة المهام اليومية وتنظيمها بطريقة سلسلة، وهنا يأتي دور تطبيق TickTick وهو أداة بسيطة لإدارة جميع المهام سواء كانت متعلقة بالعمل أو أهداف شخصية.

ويتيح التطبيق إنشاء مهام وترتيبها في قوائم، وتحديد مواعيد نهائية لإنجازها، وإضافة ملاحظات وقوائم مراجعة للمهام الفرعية، كما يمكن تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام، إضافة إلى دعم إضافة المهام بشكل أسرع وأسهل من خلال الأوامر الصوتية، كما تتضمن مؤقت Pomodoro مدمجا إذا كنت تستخدم تقنية Pomodoro لإدارة الوقت أثناء أداء مهام محددة، إضافة إلى طرق عرض مخصصة مثل القوائم الذكية، وطريقة عرض التقويم المضمنة.

ويعمل التطبيق على إنشاء وسوم Tags للمهام وتميزها بألوان مختلفة وهو أمر مفيد في فلترة المهام بالطريقة التي يريدها المستخدم، كما يمكن له الاستفادة من ميزة القوائم الذكية التي تتيح إعداد فلاتر وتطبيقها تلقائيا، ويمكن عرض المهام بوسوم محددة أو التواريخ.

ويدعم التطبيق فرق العمل..، حيث يوجد سجل للأنشطة يوضح للمستخدم ما فعله زملائه، كما يتيح تحميل المرفقات لمشاركة الملفات مع الفريق، واستيراد البيانات من عديد من التطبيقات، كما يتميز التطبيق بتوافقه مع جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل كما أنه متاح بصفته إضافة إلى متصفحات الويب.

