فيديو.. جنديان سعوديان ينقذان يمنيًّا انفجر فيه لغم حوثي

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يبدو أن ضحايا الألغام التي تزرعها ميليشيا الحوثي ستظل تزداد يومًا بعد يوم، فبعد أيام قليلة من وفاة الطفل عبده يوسف حسن، البالغ من العمر 10 سنوات، بعد انفجار لغم حوثي به أثناء رعيه للأغنام، ها هو لغم جديد كاد أن يودي بحياة رجل آخر.

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ولم يكن متسلل يمني، لم يتم الكشف عن اسمه، يدرك أنه سيكون ضحية لأحد الألغام الحوثية، والذي كاد أن يودي بحياته، لولا أن أرسل الله له من ينقذه، حيث ساعده جنديان سعوديان، ضربا خير مثال للحب الذي يحملونه لأشقائهم اليمنيين، والجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لنصرتهم.

انفجر لغم حوثي في متسلل يمني، وتسبب في إصابته بجروح متفرقة، جعلته غير قادر على السير، إلى أن عثر عليه جنديان سعوديان ليقررا مساعدته على الفور.

انتشر مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر به الرجل اليمني وهو يفترش الأرض، وينزف دمًا، بينما كان جنديان سعوديان يحاولان مساعدته، بتضميد جراحه بالإسعافات الأولية.

وظهر المتسلل في الفيديو وهو يتحدث بغضب حول ما يمر به، ليحاول أحد الجنديين تهدئته ويطلب منه ذكر الله بدلًا من أن يندب حظه، ليخبرهم أنه أخ لهم ويطلب منهم حمله..، وهذا ما فعله الجندي الآخر بالفعل، حيث ذهب لإحضار نقالة لحمله عليها؛ حيث إنه كان عاجزًا عن السير.

