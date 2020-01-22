مفاجأة.. الملايين من مستخدمي “واتساب” مجبرون على شراء هذا الهاتف

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أكد تقرير حديث لموقع “مترو” البريطاني، أن الملايين من مستخدمي تطبيق “واتساب” قد يكونون مجبرين قريبًا على شراء هاتف جديد لضمان الوصول إلى تطبيقهم المفضل؛ إذ يستعد التطبيق للتخلي عن عدد كبير من الأجهزة القديمة والتوقف عن دعم العديد من الهواتف في الأول من فبراير.

وبحسب ما ذكره “اليوم السابع”؛ فقد قد نصح التطبيق الأشخاصَ المتأثرين بالتفكير في الترتيب لعملية التحديث؛ حيث قال التطبيق تعليقًا على هذه الخطوة: “إذا كنت تستخدم أحد هذه الأجهزة المحمولة المتأثرة، نوصي بالترقية إلى هاتف أندرويد أو أيفون أو ويندوز فون أحدث؛ لمواصلة استخدام واتساب”.

يُذكر أن التطبيق قد توقّف عن دعم عدد من الأجهزة في 31 ديسمبر؛ حيث أعلن التخلي عن دعم أي هاتف يعمل بنظام التشغيل ويندوز موبايل؛ لكن الموعد النهائي الأكبر يقترب..؛ فاعتبارًا من 1 فبراير، لن يتم دعم أي هاتف أيفون يعمل بنظام أقدم من iOS 7، ولن يتم تثبيت تطبيق “واتساب” على أي جهاز أندرويد يعمل بالإصدار 2.3.7.

