السعودية اليوم / زلزال بقوة 5ر5 درجات يضرب جزر فيجي



واشنطن 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5ر5 درجات على مقياس ريختر جزر فيجي اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال كان على بعد 129 كيلومترا شمالي إلى شمال شرقي مدينة لاوتوكا وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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07:03ت م

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