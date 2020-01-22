السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على مرتفعات عسير، جازان ونجران، في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك ، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف تصل إلى 3 أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.