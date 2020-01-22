اخبار السعوديه

مطالب بتشغيل برج اتصالات حي مخبا آل لشواط في أحد رفيدة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم مطالب بتشغيل برج اتصالات حي مخبا آل لشواط في أحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-22

مطالب بتشغيل برج اتصالات حي مخبا آل لشواط في أحد رفيدة

بسبب معاناة انقطاعات الشبكة وضعف الإنترنت

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

Advertisements

طالب عدد من سكان الأحياء القريبة من حي مخبا آل لشواط، شرق محافظة أحد رفيدة، بسرعة تشغيل أحد الأبراج التابعة لشركة الاتصالات stc الذي تم إنشاؤه منذ قرابة الشهر بعد مطالبات ومعاناة منذ سنوات طويلة.

وقال بعض السكان الساكنين في حي مخبا والأحياء القريبة من البرج: إنهم يعانون من انقطاعات في الشبكة وضعف قوي في الإنترنت، مطالبين الشركة بالعمل على سرعة تشغيله وتزويد الأحياء بأبراج إضافية لحاجتهم الماسة في استخدام شبكات الجوال الوقت الحالي من أجل التعاملات الإلكترونية المربوطة بالدوائر الحكومية ولعدم تركيب الألياف البصرية في محافظة أحد رفيدة.

تابعنا على 2207e7c09f.jpg تواصل معنا على4a5263026b.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالب بتشغيل برج اتصالات حي مخبا آل لشواط في أحد رفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا