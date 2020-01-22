شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: السعودية قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن والان مع التفاصيل

الجبير: السعودية قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن الأربعاء 22 يناير 2020 أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الثلاثاء، أن المملكة قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن.

وأضاف الجبير، في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ارتكبت جرائم بحق الشعب في اليمن.

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